Θεσσαλονίκη: Χαμός στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” - Πατήθηκε κατά λάθος ο συναγερμός

Αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία από σειρήνες που ήχησαν στον χώρο των αναχωρήσεων.



Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Την ώρα που δεκάδες επιβάτες βρίσκονταν στο χώρο των αναχωρήσεων άρχισε να χτυπά συναγερμός και από τα μεγάφωνα να γίνεται έκκληση για εκκένωση.

Για λίγα λεπτά οι επιβάτες κοιτούσαν σαστισμένοι. Μετά από λίγο ενημερώθηκαν ότι πρόκειται για λάθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες πατήθηκε κατά λάθος το κουμπί του συναγερμού. Οι επιβάτες στην συνέχεια επιβιβάστηκαν κανονικά στις πτήσεις τους.

