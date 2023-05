Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε αιματηρό επεισόδιο μεταξύ γειτόνων

Νεκρός δι' ασήμαντη αφορμή έπεσε ένας άνδρας. Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την τραγωδία.

Για ασήμαντη αφορμή, όπως όλα δείχνουν αφορμή, ένας 52χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του,σε αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Νεάπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο 52χρονος άνοιξε το πρωί το κατάστημα του, ένα γραφείο τελετών και καθάριζε τα τζάμια. Εκείνη την ώρα, δύο αδέλφια 40 και 42 ετών, που μένουν στη διπλανή πολυκατοικία, έφτασαν έξω απο το κατάστημα, άρχισαν να χτυπούν τις τζαμαρίες και να βρίζουν.

Στην συνέχεια οι τρεις τους πιάστηκαν στα χέρια. Οι δράστες ξυλοκόπησαν τον 52χρονο μέχρι θανάτου, με την ιατροδικαστική εξέταση να μένει για να προκύψουν οι ακριβείς αιτίες θανάτου.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Τι προκάλεσε τον καυγά που οδήγησε στην τραγωδία; Γείτονες αναφέρουν πώς ο 52χρονος τάιζε γάτες και τα δύο αδέλφια, αντιδρούσαν σε αυτό.

Οι δράστες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

