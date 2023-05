Αχαΐα

Πάτρα: Ακινητοποιήθηκε ο προαστιακός λόγω βλάβης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τρένο ακινητοποιήθηκε σε σημείο όπου δεν υπήρχε σταθμός με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποβιβαστούν οι πολίτες



Ακινητοποιημένος για αρκετή ώρα έμεινε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/5), ο προαστιακός της Πάτρας, στο ύψος της Κανελλοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε βλάβη με αποτέλεσμα το τρένο να ακινητοποιηθεί σε σημείο όπου δεν υπήρχε σταθμός με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποβιβαστούν οι πολίτες.

Στο σημείο έσπευσαν για προληπτικούς λόγους προληπτικά αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιβάτες που αποβιβάστηκαν στην Αγυιά έμειναν στη μέση της διαδρομής χωρίς κανείς να τους ενημερώσει για το αν και πότε θα περάσει η επόμενη αμαξοστοιχία.





πηγή: tempo24.news