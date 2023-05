Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σπείρα διαρρηκτών “ρήμαζε” αυτοκίνητα

«Πλούσια» ήταν η δράση των διαρρηκτών οχημάτων στην Καλαμαριά. Τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας.

Πολυτελή αυτοκίνητα «άνοιγαν» δυο άτομα που συνελήφθησαν για πλήθος περιπτώσεων διαρρήξεων οχημάτων που σημειώθηκαν στην περιοχή της Καλαμαριάς, κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2021 - Μαρτίου 2022. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων (39 και 31 ετών) σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο δράστες, ενεργώντας με συνεργό, μετέβαιναν με τη χρήση μισθωμένων οχημάτων που ενάλλασσαν συχνά, σε πολυσύχναστους υπαίθριους χώρους στάθμευσης καταστημάτων (καφέ - μπαρ) στην περιοχή της Καλαμαριάς και προέβαιναν σε διαρρήξεις οχημάτων, κυρίως πολυτελών.

Συγκεκριμένα, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα προέβησαν σε 19 περιπτώσεις κλοπών (15 τετελεσμένες και 4 σε απόπειρα), αφαιρώντας -μεταξύ άλλων- συνολικά το ποσό των 12.000 ευρώ και 9 ηλεκτρονικές συσκευές (φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές παλάμης και κινητά τηλέφωνα).

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

