Ηράκλειο: Κατέρρευσε ταράτσα και... παρέσυρε μπαλκόνι (εικόνα)

Από θαύμα δεν υπήρξαν νεκροί στο σημείο. Πώς κατέρρευσε το τμήμα της ταράτσας πολυκατοικίας.

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο, όταν - όπως αναφέρουν μαρτυρίες περίοικων - κατέρρευσε τσιμεντένιο τμήμα ταράτσας από οικία, παρασύροντας και μπαλκόνι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο ισόγειο του συγκεκριμένου κτίσματος διαμένει οικογένεια που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα στο σπίτι! Από καθαρή τύχη, όπως αναφέρεται, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η γειτονιά "σηκώθηκε" στο πόδι, καθώς το περιστατικό καταγράφηκε λίγη ώρα μετά τον σεισμό των 5,1 Ρίχτερ που έγινε αισθητός και στην πόλη του Ηρακλείου. Να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρουν οι περίοικοι, το ίδιο οίκημα είχε απασχολήσει και πριν από λίγα χρόνια, όταν μπαλκόνι της πρόσοψης του 1ου ορόφου έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα.

