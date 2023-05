Εύβοια

Τροχαίο - Χαλκίδα: Μετωπική με έναν νεκρό στην Υψηλή Γέφυρα

Σοκαριστικό θανατηφόρο ατύχημα στην Χαλκίδα. Νεκρός ένας νέος άνδρας. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας.

Συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος από την Αρτάκη συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό στην Χαλκίδα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας η οποία απεγκλώβισε τον τραυματισμένο οδηγό του αυτοκίνητου και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όμως κατέληξε από τα τραύματα του.

Πηγή: eviatop.gr

