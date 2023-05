Θεσσαλονίκη

Εκλογές 2023 - Θεσσαλονίκη: Οι βουλευτές που εκλέγονται στις δύο περιφέρειες

Ποιοι βουλευτές εξελέγησαν στις δύο εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλονίκης.

Πρωτοκλασάτα ονόματα από όλα τα κόμματα εξασφαλίζουν την επανεκλογή τους στη Βουλή στις εκλογικές περιφέρειες της Α' και Β΄ Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει απο τα αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής 21 Μαΐου 2023.

Στην Α' Θεσσαλονίκης, η ΝΔ εκλέγει 9 βουλευτές, τους: Κυριάκο Μητσοτάκη, Σταύρο Καλαφάτη, Κώστα Γκιουλέκα, Ζωή Ράπτη, Άννα Ευθυμίου, Δημήτρης Κούβελας, Διαμαντής Γκολιδάκης, Στράτος Σιμόπουλος και ο αδελφός του Κυριάκου Βελόπουλου, Δημήτρης Βελόπουλος - Βενέρης. Πρώτος επιλαχών (εκλέγεται αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατήσει την έδρα σε άλλη εκλογική περιφέρεια - Σημ: κάθε πολιτικός αρχηγός είναι υποψήφιος σε 3 περιφέρειες) είναι ο Παναγιώτης Κοκκορης,

Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται οι Κατερίνα Νοτοπούλου, Ράνια Θρασκιά, Χρήστος Γιαννούλης και Γιάννης Αμανατίδης, ενώ μένουν εκτός Βουλής οι Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και Κώστας Ζουράρις.

Τρίτο κόμμα αναδείχθηκε η Ελληνική Λύση που εκλέγει τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Συμεών Κουπέλογλου. Πρώτος επιλαχών είναι ο Χρήστος Αμανατίδης (εκλέγεται αν ο Κυριάκος Βελόπουλος κρατήσει την έδρα σε άλλη εκλογική περιφέρεια - Σημ: κάθε πολιτικός αρχηγός είναι υποψήφιος σε 3 περιφέρειες)

Το ΠΑΣΟΚ εκλέγει τον Νίκο Ανδρουλάκη και πρώτος επιλαχών είναι ο Χάρης Καστανίδης (εκλέγεται αν ο Νίκος Ανδρουλάκης κρατήσει την έδρα σε άλλη εκλογική περιφέρεια - Σημ: κάθε πολιτικός αρχηγός είναι υποψήφιος σε 3 περιφέρειες)

Το ΚΚΕ εκλέγει τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ενώ πρώτος επιλαχών είναι ο Ιωάννης Δελής (εκλέγεται αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατήσει την έδρα σε άλλη εκλογική περιφέρεια - Σημ: κάθε πολιτικός αρχηγός είναι υποψήφιος σε 3 περιφέρειες).

Στην Β' Θεσσαλονίκης, από την Νέα Δημοκρατία εκλέγονται οι Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θόδωρος ΚΑράογλου, Φάνης Παπάς, Σάββας Αναστασιάδης, Κατερίνα Ζιούτα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέγει τους Σωκράτη Φάμελλο και Δώεα Αυγέρη.

Απο το ΠΑΣΟΚ εκλέγεται ο Θανάσης Γλαβίνας, από την Ελληνική Λύση ο Κωνσταντίνος Χήτας και από το ΚΚΕ ο Λεωνίδας Στολτίδης.

