Εκλογές 2023: Ποιο κόμμα πήρε μόνο 1 ψήφο

Αίσθηση έχει προκαλέσει η μόλις 1 ψήφος που πήρε κόμμα, το οποίο μάλιστα δεν κατεβαίνει για πρώτη φορά στις εκλογές.

Με καταμετρημένο το 99,6%, η Νέα Δημοκρατία έλαβε στις εκλογές την ψήφο 2.402.724 πολιτών, τους διπλάσιους από τον ΣΥΡΙΖΑ που έλαβε 1.181.982 ψήφους.

Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με 675.088 ψήφους, το ΚΚΕ με 425.641, η Ελληνική Λύση με 262.196, η Νίκη με 171.932, η Πλεύση Ελευθερίας με 169.952 και το ΜέΡΑ25 με 154.120 ψήφους.

Στα αξιοσημείωτα όμως είναι ότι ένα από τα κόμματα που κατέβηκαν στις εκλογές και μάλιστα όχι για πρώτη φορά, οι Έλληνες Οικολόγοι του Δημοσθένη Βεργή, πήρε μόλις 1 ψήφο, στην Α’ Αθηνών.

