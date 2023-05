Αχαΐα

Εκλογές: Έριξε δύο φακέλους στην κάλπη και την συνέλαβαν

Μία ηλικιωμένη συνελήφθη στην Πάτρα κατά την εκλογική διαδικασία της Κυριακής. Το περιστατικό σημειώθηκε στο 426 ΕΤ, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες συγγενικό της πρόσωπο, της είχε δώσει σταυρωμένο ψηφοδέλτιο. Ωστόσο, η γυναίκα μπερδεύτηκε και έριξε στην κάλπη τον φάκελο με το έτοιμο ψηφοδέλτιο αλλά και τον φάκελο που παρέλαβε στο εκλογικό τμήμα για να ψηφίσει.

Όταν έγινε αντιληπτή, η δικαστική αντιπρόσωπος κάλεσε την Αστυνομία για αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Η ηλικιωμένη συνελήφθη και οδηγήθηκε στο 1ο Αστυνομικό Τμήμα όπου εξήγησε τι ακριβώς είχε συμβεί και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

