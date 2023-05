Χαλκιδική

Χαλκιδική - Οικογενειακή τραγωδία: το παιδί περπατούσε για ώρες μέσα στα αίματα (εικόνες)

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία για την οικογενειακή τραγωδία στην Χαλκιδική. Για ώρες κυκλοφορούσε ανάμεσα στις σορούς των γονιών του ο 8χρονος. Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση.

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο "φως" της δημοσιότητας, για το έγκλημα στην κοινότητα της Στρατονίκης, στη Χαλκιδική, όπου πατέρας σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε, ενώ τραυματισμένο βρέθηκε και το 8χρονο παιδί τους.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ολοκλήρωσε η ιατροδικαστής την εξέταση στις δύο σορούς. Η 39χρονη φέρει τέσσερις βολές, μία στην πλάτη και τρεις μπροστά, στον ώμο, τον τράχηλο και την αριστερή μασχάλη. Η άτυχη γυναίκα, βρέθηκε νεκρή στο παιδικό υπνοδωμάτιο, με το 8χρονο αγοράκι να είναι ξύπνιο την ώρα του φόνου.

Ο αυτόχειρας σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ένα τραύμα στο στόμα και βρέθηκε νεκρός φορώντας μόνο το εσώρουχο του στην κρεβατοκάμαρά του ζευγαριού.

Η εικόνα στο σπίτι δείχνει πως όλα έγιναν νωρίς το πρωί της Δευτέρας, καθώς ήταν έτοιμα τα ρούχα που θα φορούσε ο 36χρονος για τη δουλειά του, προφανώς ετοιμαζόταν για να φύγει.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες στο σπίτι του εγκλήματος, καθώς υπάρχουν παντού παιδικές ματωμένες πατημασιές, φαίνεται πως το αγοράκι που σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ΑμΕΑ, κυκλοφορούσε μέσα στο σπίτι για αρκετές ώρες μέχρι που γύρω στις 11:00 ήρθε στη μονοκατοικία η μητέρα της 39χρονης που τους τηλεφωνούσε όλο το πρωί αλλά δεν της απαντούσαν.

Στο σπίτι της γιαγιάς είχε μείνει το προηγούμενο βράδυ το 12χρονο κοριτσάκι της οικογένειας.

"Το ζευγάρι ήταν μια χαρά", λέει o πρόεδρος της τοπικής κοινότητας

«Είναι ένα δράμα αυτό που ζούμε στην περιοχή. Έχουμε μείνει με την απορία γιατί ο 36χρονος έκανε κάτι τέτοιο. Το ζευγάρι ήταν μία χαρά, με τα παιδιά τους και πριν λίγο καιρό είχαν μετακομίσει σε νέο σπίτι. Πρέπει να υπήρξε ένα μικρό καβγαδάκι κι έτσι να εκτυλίχθηκε το συμβάν» είπε στο GRTimes.gr o πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Στρατονίκης, Νίκος Αντωνίου.

Όπως, επίσης, ανέφερε ο κ. Αντωνίου, στη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε από τα σκάγια στο χέρι ο ανήλικος γιος του ζευγαριού στο χέρι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή εικόνων: GRTimes.gr

