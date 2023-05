Κοινωνία

Χαλκιδική: Σκότωσε την γυναίκα του και αυτοκτόνησε - Τραυματισμένο βρέθηκε το παιδί τους

Οικογενειακή τραγωδία στη Στρατονίκη Χαλκιδικής. Τραυματισμένο το 8χρονο παιδάκι, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Στρατονίκη Χαλκιδικής, στο άγγελμα της είδησης, ότι ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες συγγενικό πρόσωπο εντόπισε τον 36χρονο και την 39χρονη σύζυγό του, νεκρούς με τραύματα από καραμπίνα, ενώ τραυματισμένος ήταν και ο 8χρονος γιος του ζευγαριού, που ήταν σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται πως ο 36χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του μπροστά στα μάτια του παιδιού τους.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Οι αρχές προσπαθούν να διακριβώσουν τι οδήγησε στην οικογενειακή τραγωδία.

