Χαλκιδική

Χαλκιδική: Άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ

Πώς κατάφεραν να ξεγελάσουν την ανυποψίαστη γυναίκα και να της αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.



Άμεσα συνελήφθησαν δύο άντρες για το αδίκημα της απάτης μετά από συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών της Ομάδας Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών. Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνεται και συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο συλληφθέντες και ο συνεργός τους, χθες το πρωί σε περιοχή της Χαλκιδικής, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, εισήλθαν στην οικία ημεδαπής γυναίκας και με το πρόσχημα των εργασιών, της ζήτησαν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, αφαίρεσαν κοσμήματα και χρήματα που συγκέντρωσε η παθούσα, συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωσή της και διέφυγαν.

Από τους αστυνομικούς εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας οι δύο άντρες ενώ παρέδωσαν στην παθούσα μέρος των κοσμημάτων και το χρηματικό ποσό που αφαίρεσαν.

