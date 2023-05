Λάρισα

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε τη μάνα του μέχρι λιποθυμίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαριά η ποινή του άνδρα που ξυλοκόπησε μέχρι λιποθυμίας τη μητέρα του.

Στη φυλακή, καθώς η ποινή που του επιβλήθηκε δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα, οδηγήθηκε χθες ένας 33χρονος Λαρισαίος, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, αφού έδειρε την 63χρονη μητέρα του.

Ο 33χρονος κρίθηκε χθες ένοχος από το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας, μετά και την εισαγγελική πρόταση, με το Δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 12 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση. Ο 33χρονος απέδωσε την πράξη του σε μέθη και σε προβλήματα αλκοολισμού που αντιμετωπίζει, όπως ανέφερε χθες στο Δικαστήριο, αλλά μετά τη χθεσινή απόφαση θα οδηγηθεί τελικά στις Φυλακές Λάρισας προκειμένου να εκτίσει την ποινή του.

Ο 33χρονος σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία» συνελήφθη προχθές, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, από αστυνομικούς του Τμήματος Λάρισας, καθώς είχε προκαλέσει σωματικές βλάβες στην 63χρονη μητέρα του.

Η 63χρονη βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και αδυνατούσε να περιγράψει στους αστυνομικούς τι είχε προηγηθεί. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου παραμένει νοσηλευόμενη χωρίς να απειλείται η κατάσταση της υγείας της.

Πηγή: onlarissa.gr





Ειδήσεις σήμερα:

“Σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην Θεσσαλονίκη”: Άσκηση εκκένωσης στο Δημαρχείο (εικόνες)

Καισαριανή: Κυκλοφοριακό χάος από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ

Εκλογές: Δένδιας και Τζανακόπουλος για το αποτέλεσμα και την επόμενη κάλπη