Ηλεία

Πύργος: Νεκρός άνδρας μετά από φωτιά στο σπίτι του (εικόνες)

Τραγικό τέλος για τον άτυχο άνδρα που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.



Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης ένας άνδρας 70 ετών μέσα στο σπίτι του στο Λαμπέτι, στον Πύργο.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου κλήθηκαν στο σημείο λίγο μετά τις οκτώ το απόγευμα, καθώς είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στην κουζίνα της οικίας του, και εντόπισαν τoν άτυχο άνδρα. Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Πιθανότατα ο θάνατος του οφείλεται στην εισπνοή καπνών και στις αναθυμιάσεις, εξαιτίας της φωτιάς που ξεκίνησε από άγνωστα αίτια μέχρι στιγμής από την κουζίνα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθουν από τη διενέργεια νεκροψίας.

Πηγή: patrisnews.com

