Ληστεία στην Χαλκιδική: Νεαροί βασάνισαν ηλικιωμένο

Οι αδίστακτοι κακοποιοί χτύπησαν 81χρονο, τον κλείδωσαν στο υπνοδωμάτιό του και του άδειασαν το σπίτι.

Τρεις νεαροί, μεταξύ αυτών ένας ανήλικος, συνελήφθησαν για ληστεία που διέπραξαν τα ξημερώματα της Τρίτης σε βάρος 81χρονου σε περιοχή της Χαλκιδικής, τον οποίο χτύπησαν και κλείδωσαν στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού του.

Αφού άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο, μικρό χρηματικό ποσό και το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου, διέπραξαν ακολούθως τέσσερις κλοπές σε καταστήματα της περιοχής, αρπάζοντας συνολικά 450 ευρώ και προϊόντα.

Οι αστυνομικές αναζητήσεις οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών (17, 19 και 20 ετών), ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται 17χρονος συνεργός τους που διαφεύγει τη σύλληψη.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι παραπάνω είχαν διαπράξει τα προηγούμενα 24ωρα μία κλοπή μοτοσικλέτας και δύο διαρρήξεις σπιτιών. Ερευνάται η εμπλοκή τους σε τυχόν άλλες αξιόποινες πράξεις, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

