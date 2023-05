Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 70χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 19χρονου σε εκλογικό κέντρο

Τι υποστήριξε ο 19χρονος φαντάρος στο δικαστήριο. Τι είπε από την πλευρά του ο ηλικιωμένος.

Σε 6μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 70χρονος, επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά έναν 19χρονο φαντάρο όταν πήγε να ψηφίσει το πρωί της περασμένης Κυριακής, σε εκλογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο 19χρονος ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος τον έπιασε κουβέντα την ώρα που αναζητούσε το εκλογικό του τμήμα για να ψηφίσει, απευθύνοντάς του ανάρμοστη πρόταση, ενώ τον άγγιξε σε ευαίσθητο σημείο του σώματός του. «Ταράχτηκα και κάλεσα την Άμεση Δράση» είπε, μεταξύ άλλων, ο καταγγέλλων.

Από την πλευρά του, ο 70χρονος αρνήθηκε την πράξη, χαρακτηρίζοντας ως αναληθή την καταγγελία. «Δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Αυτή η ερωτική συμπεριφορά είναι άγνωστη σε μένα. Θα έπρεπε να ήμουν τέρας να κάνω τέτοιο πράγμα μπροστά σε τόσο κόσμο», είπε στην απολογία του.

Ο ίδιος φέρεται να λειτουργεί το κυλικείο στο σχολείο που λειτούργησε ως εκλογικό κέντρο. Μετά την καταδίκη του άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

