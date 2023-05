Θεσσαλονίκη

Εκλογές: Καταδικάστηκε εκλογική αντιπρόσωπος για επεισόδιο

Καταδικάστηκε η εκλογική αντιπρόσωπος που προκάλεσε επεισόδιο σε εκλογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Εκλογική αντιπρόσωπος καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε 9μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, για επεισόδιο που προκάλεσε με δικαστική αντιπρόσωπο σε εκλογικό τμήμα της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διαδικασία καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 45χρονη κατηγορούμενη, που ήταν εκλογική αντιπρόσωπος κόμματος, διαφώνησε με την καταμέτρηση ψήφων, καθώς θεώρησε ότι ένα ψηφοδέλτιο θα έπρεπε να κριθεί άκυρο επειδή είχε δύο σταυρούς δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων. Η δικαστική αντιπρόσωπος, κατόπιν επικοινωνίας με την έφορο, έκρινε ότι το ψηφοδέλτιο θα έπρεπε να προσμετρηθεί κανονικά.

Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση με την κατηγορούμενη «να επιδίδεται σε αδιάκοπο μονόλογο», όπως κατέθεσε στο δικαστήριο η δικαστική αντιπρόσωπος. «Έκανα αναλυτική αναφορά για το συμβάν και κάλεσα την Άμεση Δράση» είπε η ίδια, τονίζοντας ότι στη συνέχεια εμφανίστηκε εκπρόσωπος του κόμματος και ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά της 45χρονης.

«Δεν μου επέτρεψε να ασκήσω τα δικαιώματά μου» ανέφερε στην απολογία της η κατηγορούμενη, αρνούμενη την πράξη της διατάραξης της εκλογικής διαδικασίας. Επιπλέον η ίδια καταδικάστηκε για την πράξη της άρνησης δακτυλοσκόπησης. Άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκε ελεύθερη.

