Θεσσαλονίκη: Νεκρός οδηγός που παρασύρθηκε από την καρότσα του φορτηγού του

Ανείπωτη τραγωδία με θύμα έναν οδηγό, που έχασε την ζωή του, αφού παρασύρθηκε από την καρότσα του ίδιου του φορτηγού του. Πως έγινε το κακό.

Τραγικό θάνατο βρήκε το μεσημέρι της Τετάρτης ένας 57χρονος οδηγός φορτηγού, στην περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 57χρονος σταμάτησε κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων και βγήκε από το φορτηγό.

Στη συνέχεια, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρασύρθηκε από την καρότσα του φορτηγού του, με αποτέλεσμα να χάσει ζωή του.

Προανάκριση διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας.

