Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Εκτροπή φορτηγού στο Δερβένι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εξετράπη της πορείας του το φορτηγό.

Φορτηγό εξετράπη της πορείας του στο Δερβένι, στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος των Λαγυνών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αυξημλενη η κίνηση στο σημείο.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντίνος Παπανικόλας: Ο μυστηριώδης θάνατος και το “πάγωμα” της κηδείας με εντολή εισαγγελέα

Μοναστηράκι: Μαχαίρωσαν 16χρονο στην πλατεία

“Το Πρωινό”: Λιάγκας - Τσαλίκης έλυσαν τη διαφωνία τους για τα Τέμπη on air (βίντεο)