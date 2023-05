Λασιθίου

Κρήτη: Νεκρός 16χρονος - Εγκλωβίστηκε σε φρέζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκοτώθηκε παιδί σε χωράφι κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 16χρονος στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, όταν μεταφέρθηκε εκεί μετά από αγροτικό ατύχημα που είχε σε ορεινή περιοχή του χωριού Κρούστα, που βρίσκεται μετά την Κριτσά.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πώς το παιδί βρισκόταν μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και πραγματοποιούσαν αγροτικές εργασίες. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αγόρι εγκλωβίστηκε σε παλιά σκαφτική.

Μόλις συνέβη το περιστατικό ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσαν στο σημείο και απεγκλώβισαν το παιδί από σκαφτική. Σύμφωνα με το creta24.gr, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου αιμορραγώντας, φέρεται να μην είχε τις αισθήσεις του και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ και των γιατρών του νοσοκομείου δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έφηβος είχε μεταβεί στο χωράφι για αγροτικές δουλειές με τον παππού του. Σε κάποια στιγμή, ωστόσο, ο παππούς απομακρύνθηκε από το σημείο για να πιει νερό και τότε το αγόρι πλησίασε τη φρέζα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουζουράκης - Κοζάρη: Ο γάμος, το παθιασμένο φιλί και ο χορός (βίντεο)

Ρέθυμνο: Καταγγελία 14χρονης για βιασμό από πατέρα φίλου της

Καβάλα: Νεκρό βρέφος 9 μηνών