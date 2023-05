Αχαΐα

Πάτρα: τον βρήκε νεκρό ο γιος του στο χωράφι

Τραγωδία συνέβη στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας, κατέρρευσε ξαφνικά στο χωράφι του. Τον εντόπισε νεκρό ο γιος του.

Αιφνίδιος θάνατος 70χρονου άνδρα σημειώθηκε σε χωράφι νωρίτερα στην Περιβόλα της Πάτρας. Ο άνδρας σύμφωνα με πληροφορίες κατέρρευσε στο χωράφι και τον εντόπισε ο γιος του.

Ο εκλιπών ήταν συνατξιούχος αστυνομικός, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Πάτρα.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκαν ΕΚΑΒ και αστυνομία. Ο θάνατός του σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

