Αχαΐα

Πάτρα: Σακούλα με βόμβες μολότοφ κάτω από τσουλήθρα σε παιδική χαρά

Έκπληκτος ένας πατέρας ανακάλυψε μια σακούλα με βόμβες μολότοφ κάτω από την τσουλήθρα που έπαιζε το παιδί του.

Έκπληκτος έμεινε ένας πατέρας όταν βρήκε σε παιδική χαρά στην Πάτρα, μια σακούλα που μέσα είχε… βόμβες μολότοφ!

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, κάποιοι άγνωστοι είχαν τοποθετήσει μια σακούλα με πέντε βόμβες μολότοφ, κάτω από τσουλήθρα, στην παιδική χαρά της Πλατεία Όλγας, στην Πάτρα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στο σημείο μετέβη η αστυνομία, ύστερα από κλήση ενός πατέρα που ο ίδιος βρήκε αυτήν την επικίνδυνη σακούλα, όταν βρισκόταν εκεί με το παιδί του.

