Νεμέα: πυροβολισμοί στον Δορυφορικό Σταθμό (εικόνες)

Πανικός επικράτησε στη Νεμέα όταν άνδρας άνοιξε πυρ στον Δορυφορικό Σταθμό. Συνελήφθη ο ένοπλος που τραυμέτισε μια γυναίκα.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (28/5) στη Νεμέα Κορινθίας, όταν ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ στο φυλάκιο του Δορυφορικού Σταθμού της περιοχής, με αποτέλεσμα η φύλακας να τραυματιστεί από τα θραύσματα.

Πιο συγκεκριμένα, ένοπλος άνδρας από την Λακωνία, για άγνωστη αιτία, άνοιξε πυρ στο φυλάκιο του Δορυφορικού Σταθμού της Νεμέας, με αποτέλεσμα, η φύλακας να τραυματιστεί από τα θραύσματα.

Στη συνέχεια ο άνδρας, εισήλθε στον χώρο που βρίσκονται τα δορυφορικά πιάτα και πυροβολούσε για αρκετά λεπτά.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, όπου έσπευσαν 2 περιπολικά του Αστυνομικού Τμήματος Νεμέας.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες.

