Ηλεία: αυτοκίνητο έπεσε στην αρδευτική διώρυγα του Αλφειού (εικόνες)

Πώς κατέληξε στο κανάλι το αυτοκίνητο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των επιβαινόντων.

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα συνέβη στην Ηλεία και συγκεκριμένα στην Αρχαία Ολυμπία, όταν το αμάξι που επέβαιναν 4 τουρίστριες, έπεσε σε αρδευτικό κανάλι.

Σε μικρή απόσταση από το φράγμα του Αλφειού και μέσα στην κεντρική αρδευτική διώρυγα του ποταμού, κατέληξε το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι τέσσερις τουρίστριες.



Η οδηγός του οχήματος ακολουθώντας το GPS δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την μικρή αλλαγή πορείας που γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και να καταλήξουν η ίδια, το αυτοκίνητο και οι τρεις συνεπιβάτιδές της στο νερό.





Για καλή τους τύχη το όχημα δεν βούλιαξε αμέσως και κατάφεραν εμφανώς όμως σοκαρισμένες, να βγουν εγκαίρως από αυτό.



Στο σημείο έφτασαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για να βοηθήσουν τις τέσσερις γυναίκες που ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Πηγή: ilialive.gr

