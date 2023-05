Δωδεκανήσα

Κάλυμνος: στο νοσοκομείο ανήλικοι που δέχτηκαν επίθεση

Οι ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση από ομάδα νεαρών και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ένα ακόμη περιστατικό βίας, έκανε δύο ανήλικους να καταλήξουν στο νοσοκομείο το βράδυ του Σαββάτου, ύστερα από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα νεαρών στην Κάλυμνο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην παραλία «Κασόνια» της Πόθιας, όταν ομάδα νεαρών εξύβρισε και επιτέθηκε σε δύο 15χρονους προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Οι δύο έφηβοι μεταφέρθηκαν από τους δικούς τους στο νοσοκομείο της Καλύμνου, από όπου πήραν εξιτήριο λίγο αργότερα.

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν 18χρονο, ενώ άλλα τρία άτομα -οι δύο ηλικίας 16 και ακόμη ένας 18 ετών- αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Για την επίθεση οι λιμενικοί συνέλαβαν έναν 18χρονο ημεδαπό για παράβαση των άρθρων 45 (συναυτουργία), 361 (εξύβριση), 308 (σωματική βλάβη) και 309 (επικίνδυνη σωματική βλάβη) του Ποινικού Κώδικα.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Καλύμνου.

