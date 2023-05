Δωδεκανήσα

Κακοκαιρία - Ρόδος: Πλημμύρισε το αεροδρόμιο - Ποτάμια οι δρόμοι (βίντεο)

Μεγάλα προβήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί.

Η ισχυρή βροχόπτωση κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του νησιού της Ρόδου. Η κακοκαιρία διήρκησε για περισσότερο από μία ώρα στην πλειονότητα των περιοχών της Ρόδου.

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα εντοπίστηκαν σε κεντρικούς δρόμους στην πόλη της Ρόδου, στο οδικό δίκτυο Ρόδου-Λίνδου και Ρόδου-Καμείρου, αλλά κυρίως στον δρόμο έξω από το αεροδρόμιο, ο οποίος μετετράπη σε ποτάμι με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στη μετακίνηση των οδηγών από το σημείο εκείνο.

Πολλές υπαίθριες τουριστικές επιχειρήσεις και καταστήματα, επίσης, αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω της βροχόπτωσης σε Ρόδο, Λίνδο, Φαληράκι, Ιαλυσό αλλά και άλλες περιοχές όπου οι ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν σχεδόν να σταματήσουν τη λειτουργία τους μέχρι να σταματήσει η βροχή.

