Ιωάννινα: νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος αστυνομικός

Με τον πλέον τραγικό τρόπο, μπήκε τέλος στην αναζήτηση του 52χρονου αστυνομικού. Η σορός του εντοπίστηκε από έναν κτηνοτρόφο.

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 52χρονου αστυνομικού που είχε εξαφανιστεί πριν 17 ημέρες στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του άνδρα που βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στα Ιωάννινα, μεταξύ των χωριών Μαζιά και Κρυόβρυση ανήκει στον άτυχο άνδρα.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από την αυτοψία και την έρευνα που έκαναν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν.

Άγνωστα μέχρι στιγμής είναι τα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο του 52χρονου. Πλήρης εικόνα θα προκύψει από τη νεκροψία- νεκροτομή που θα γίνει.

Η σορός εντοπίστηκε νωρίς το μεσημέρι από κτηνοτρόφο της περιοχής.

