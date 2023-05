Έβρος

Διδυμότειχο: συλλήψεις συνοριοφυλάκων για διακίνηση μεταναστών (βίντεο)

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι πέντε αστυνομικοί που συνελήφθησαν για διευκόλυνση εισόδου πρτάτυπων μεταναστών στην χώρα.

(εικόνα αρχείου)

Στον εισαγγελέα οδηγούνται αύριο οι πέντε αστυνομικοί που συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, στον Έβρο, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, κατηγορούμενοι για διευκόλυνση εισόδου στη χώρα παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία, μέσω επαφών που είχαν με κύκλωμα από την γειτονική χώρα.

Πρόκειται για έναν ανθυπαστυνόμο και τέσσερις αρχιφύλακες, που προέρχονται και εξελίχτηκαν από την Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης και υπηρετούν στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.

Σε βάρος των πέντε αστυνομικών σχηματίστηκε δικογραφία από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ, για τα αδικήματα της δωροληψίας υπαλλήλου, κατάχρησης εξουσίας, παράβαση καθήκοντος και παράβαση του κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

Από την έρευνα διακριβώθηκε και η δράση 4 ακόμη αλλοδαπών που διαμένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα στην Τουρκία.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι οι αστυνομικοί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022 ερχόμενοι σε επαφή με κυκλώματα που δρουν στην Τουρκία, φέρονται να προέβαιναν σε πράξεις ή παραλείψεις, που αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα μας πολιτών τρίτων χωρών.

Από τη συνδυαστική ανάλυση του υλικού που συγκεντρώθηκε, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διευκόλυναν σε 12 τουλάχιστον περιπτώσεις την παράνομη είσοδο στο ελληνικό έδαφος αγνώστου αριθμού πολιτών τρίτων χωρών, κάνοντας τα «στραβά μάτια» όταν λάμβαναν σήμα από τα μέλη του κυκλώματος για τέτοιες μετακινήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της έρευνας παρακολουθούνταν τα τηλέφωνα των αστυνομικών, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, από τις καταγραφές δεν προέκυψαν οι αμοιβές που ελάμβαναν για αυτές τις «εξυπηρετήσεις».

Ωστόσο, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα και άλλα πειστήρια και συγκεκριμένα:

26.550 ευρώ,

59 κινητά τηλέφωνα,

12 power banks,

2.120 δολάρια Αμερικής,

850 λίρες Τουρκίας,

23 λίρες Αγγλίας,

77 Lei Ρουμανίας,

πλήθος χαρτονομισμάτων από χώρες της Ασίας και

τραπεζική κάρτα.