Ηράκλειο: Αγνοούνται άνδρες που βγήκαν βόλτα με φουσκωτό - Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού

Τα ίχνη των δύο νεαρών ανδρών έχουν χαθεί από την Τρίτη.

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του Λιμενικού Σώματος για δύο άντρες, έναν 23χρονο Έλληνα και έναν ξένο υπήκοο, 26 ετών, που χάθηκαν τα ίχνη τους ενώ είχαν πάει βόλτα με βάρκα, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου.

Το Λιμενικό κινητοποιήθηκε με καθυστέρηση μίας μέρας καθώς οι φίλοι τους δεν ειδοποίησαν εγκαίρως τις αρχές.

Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού 5 σκάφη, 3 από το Ηράκλειο, 1 από το Γάζι και 1 από τη Χερσόνησο ενώ έχουν ειδοποιηθεί και τα πλοία της γραμμής.

Επίσης, πληροφορίες θέλουν ένας ναυαγοσώστης να ενημερώνει πως χάνει μέρος από τα σωστικά του μέσα, χωρίς να έχει γίνει σαφές αν πρόκειται για σκάφος ή μέρος εξοπλισμού.

