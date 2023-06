Ηράκλειο

Ηράκλειο: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια των δύο αγνοούμενων

Εντοπίστηκαν οι δύο νεαροί που εξαφανίστηκαν ενώ έκαναν βόλτα με φουσκωτό.

Ζωντανοί βρέθηκαν οι δύο νεαροί που δεν είχαν δώσει σημεία ζωής αφού έφυγαν με βάρκα ναυαγοσώστη από την περιοχή της Χερσονήσου.

Εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή στο ύψος του αεροδρομίου, από σκάφος του λιμενικού σταθμού Χερσονήσου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Από εκεί θα τους παραλάβει ασθενοφόρο, για να μεταφερθούν προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πάντως πως οι δύο άνδρες είναι καλά στην υγεία τους.

Το σκάφος στο οποίο εντοπίστηκαν δεν είχε μηχανή.

Πρόκειται για δύο νεαρούς εργαζόμενους σε ξενοδοχείο της περιοχής, έναν Έλληνα κι ένα Σλοβάκο, οι οποίοι έφυγαν με το σκάφος του ναυαγοσώστη στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ανέβασαν story στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μέχρι νωρίς το πρωί της Πέμπτης δεν είχαν εντοπιστεί.

Πηγή: creta24.gr

