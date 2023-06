Αχαΐα

Πάτρα: Απόπειρα αρπαγής ανηλίκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση του παιδιού που φέρεται να αποπειράθηκε να αρπάξει νεαρός άνδρας.

Ένας 19χρονος αλλοδαπός φέρεται να προσέγγισε ανήλικο στην Πάτρα με σκοπό να το αρπάξει, όπως καταγγέλθηκε από την οικογένεια του παιδιού.

Ο 9χρονος έφευγε από το σχολείο το μεσημέρι της Τρίτης, όταν τον πλησίασε ο νεαρός και προσπάθησε να το αρπάξει.

Το παιδί αντέδρασε τρέχοντας πίσω προς το σχολείο, σύμφωνα με την κατάθεση του πατέρα του.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι της Τρίτης (30/5), στην οδό Θεοφράστου στην Πάτρα, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του αλλοδαπού που εναντίον του έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απόπειρας αρπαγής ανηλίκου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπενζεμά - Ρεάλ Μαδρίτης: “Φλερτάρει” με τη φυγή

Ηράκλειο: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια των δύο αγνοούμενων

“Αρένα” – “Κιβωτός του Κόσμου”: Όλα έγιναν μέσα στη δομή, λέει ο 15χρονος