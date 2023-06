Φλώρινα

Φλώρινα: Έκλεψαν από σούπερ μάρκετ προϊόντα αξίας 1000 ευρώ

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν μέσα στο αυτοκίνητό τους, στο οποίο είχαν φορτώσει τα... ψώνια τους





Συνελήφθησαν στη Φλώρινα δύο γυναίκες ηλικίας 57 και 38 ετών, για κλοπές προϊόντων αξίας άνω των χιλίων ευρώ από δύο καταστήματα super market.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί, οι δύο γυναίκες αφού εισήλθαν στα καταστήματα προσποιούμενες τις πελάτισσες, αφαίρεσαν από αυτά διάφορα προϊόντα, χωρίς να καταβάλουν το χρηματικό αντίτιμο, συνολικής αξίας 1.184,5 ευρώ.

Μετά από έρευνες της αστυνομίας εντοπίστηκε στην πόλη της Φλώρινας Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό την 38χρονη και συνοδηγό την 57χρονη και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν εντός του οχήματος μέρος των προϊόντων που είχαν αφαιρεθεί και το χρηματικό ποσό των διακοσίων ευρώ.

Σε έλεγχο που έγινε στην 57χρονη βρέθηκαν και τα υπόλοιπα αφαιρεθέντα προϊόντα, καθώς και το χρηματικό ποσό των τετρακοσίων είκοσι ευρώ. Τα προϊόντα, αφού κατασχέθηκαν, αποδόθηκαν στο νόμιμο κάταχό τους, ενώ κατασχέθηκαν ακόμη το αυτοκίνητο και το συνολικό χρηματικό πόσο.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

