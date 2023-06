Ηλεία

Πύργος: γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μπαλκόνι μετά από ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άτυχη γυναίκα, εικάζεται ότι βρισκόταν νεκρή για ώρες στο μπαλκόνι του σπιτιού της.

Τραγωδία στον Πύργο Ηλείας, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε από γείτονες χωρίς τις αισθήσεις της στο μπαλκόνι του σπιτιού της στη γειτονιά της Δεξαμενής στον Πύργο, το πρωί της Πέμπτης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η γυναίκα ηλικίας περίπου 77 ετών, έχει πεθάνει αρκετή ώρα πριν τον εντοπισμό της.

Πιθανότατα ο θάνατός της επήλθε από παθλογικά αίτια το περασμένο βράδυ όμως "φως" στα αίτια θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Πηγή: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξης Γεωργούλης - Ευρωκοινοβούλιο: Ψηφίστηκε η άρσης της ασυλίας του

Ηράκλειο: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια των δύο αγνοούμενων

Ηλιούπολη: Ένοπλη ληστεία ανήλικου