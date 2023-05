Υγεία - Περιβάλλον

Ζευγολατιό: Σε κρίσιμη κατάσταση το 1,5 ετών αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι

Το αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε ΜΕΘ. Πώς έγινε το ατύχημα kai βρέθηκε στο κενό.



Ένα αγοράκι,1,5 έτους έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στο Ζευγολατιό Κορινθίας και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα.



Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, λόγω σοβαρών κακώσεων στο κρανίο και στον θώρακα χειρουργήθηκε νωρίς το απόγευμα την Τρίτης, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Το αγοράκι έπεσε από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου, πάνω σε τσιμεντένια επιφάνεια.

Αρχικά, το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Έλαβε τις πρώτες βοήθειες αλλά κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας.

Έτσι, έφτασε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη συνοδεία αναισθησιολόγου από το Νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη όταν το παιδί ξέφυγε για λίγο από την προσοχή της γιαγιάς του που το πρόσεχε.

