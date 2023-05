Κορινθία

Ζευγολατιό: μωρό έπεσε από μπαλκόνι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 1,5 ετών βρέφος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από την πτώση του από το μπαλκόνι.

Ένα αγοράκι ηλικίας περίπου 1,5 ετών, έπεσε από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου της κατοικίας του στο Ζευγολατιό Κορινθίας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, όπου παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων ”Αγία Σοφία”.

Το 1,5 ετών αγοράκι συνόδευσε με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ ως το νοσοκομείο Παίδων, αναισθησιολόγος του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Διόνυσος: Βρέθηκε ο 29χρονος που είχε εξαφανιστεί

Premier League: Η Νιούκαστλ σφράγισε τα εισιτήριο για το Champions League

Καιρός: Τρίτη με μπόρες, καταιγίδες και βοριάδες