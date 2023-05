Υγεία - Περιβάλλον

Κόρινθος: Θρίλερ με βρέφος που κατάπιε αντικείμενο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση το βρέφος με τους γιατρούς να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το σώσουν.

Τη ζωή ενός βρέφους περίπου 12 μηνών, που κατάπιε αντικείμενο, έσωσαν οι ιατροί και νοσηλευτές του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, χθες το βράδυ.

Οι γονείς, μετέφεραν, χθες το βράδυ, το βρέφος στο νοσοκομείο Κορίνθου, με τους γιατρούς να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, μιας και η κατάσταση του μωρού ήταν ιδιαιτέρως σοβαρή και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποφευχθεί η διασωλήνωσή του.

Μετά από την άμεση κινητοποίηση των γιατρών, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, σε νοσοκομείο της Αττικής και κατά την μεταφορά του το συνόδευσε αναισθησιολόγος του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

Το μωρό μεταφέρθηκε με ασφάλεια και εκτός κινδύνου, σε νοσοκομείο της Αττικής, με τους ιατρούς εκεί να τονίζουν πως ήταν σωτήρια η προσπάθεια των ιατρών στο Γ.Ν Κορίνθου.

