Ηράκλειο: έκλεψαν βάρκα και χρειάστηκαν διάσωση! (βίντεο)

Οι δύο νέοι, έκλεψαν βάρκα και χρειάστηκαν...διάσωση. Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος για το περιστατικό.

Ένα σκηνικό ίσως από ταινία διαδραματίστηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν νεαροί, έκλεψαν βάρκα, βγήκαν στα ανοιχτά και… έμειναν μέχρι να τους διασώσει το Λιμενικό.

Ο λόγος για τους δύο νεαρούς για τους οποίους στήθηκε ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης, στην οποία μάλιστα συμμετείχε και ελικόπτερο.

Σύμφωνα με το creta24.gr δύο νεαροί πήραν μια βάρκα ναυαγοσώστη, για την κλοπή της οποίας διώκονται αυτεπάγγελτα και έτσι πλέον είναι αντιμέτωποι τόσο με την κατηγορία της κλοπής αλλά και με το «τσουχτερό» πρόστιμο που θα κληθούν να πληρώσουν αφού κινητοποίησαν ολόκληρο τον μηχανισμό για την διάσωσή τους.

Η ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα:

"Ενημερώθηκε βραδινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Ηρακλείου για αγνοούμενη λέμβο με επιβαίνοντες έναν 23χρονο Έλληνα και έναν 23χρονο αλλοδαπό, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ανάληψης Ηρακλείου και ν. Δία.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες από τρία περιπολικά σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και παραπλέοντα πλοία. Από ξηράς επιχείρησαν τρία περιπολικά οχήματα Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πρωινές ώρες σήμερα, η λέμβος εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητη, βορειοανατολικά του αεροδρομίου Ηρακλείου, από περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τους δύο επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους.

Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Ηρακλείου, από όπου διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για ιατρικό έλεγχο.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και καταλογισμού κατά των υπαιτίων."

