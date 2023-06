Χανιά

Κρήτη: Έπεσε από τη σκάλα του σπιτιού του και σκοτώθηκε

Ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από τη σκάλα του σπιτιού του που οδηγεί στον πρώτο όροφο.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιουνίου, στα Χανιά με θύμα έναν 57χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας πήγε να ανέβει την εξωτερική σκάλα του σπιτιού του, η οποία οδηγεί στον πρώτο όροφο, και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο όμως ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.

Πηγή: neakriti.gr

