Ρόδος: Απαγωγή παιδιών από άνδρα που λέει ότι είναι ο πατέρας τους

Σε μήνυση προχώρησαν οι γονείς της νεκρής μητέρας του αγοριού και του κοριτσιού, που λένε ότι δεν υπάρχει απόδειξη ότι εκείνος ειναι ο πατέρας τους.

Το Σάββατο έχει προγραμματιστεί να απολογηθεί ενώπιον του τακτικού Ανακριτή Ρόδου ένας 47χρονος Αλβανός κατηγορούμενος για αρπαγή ανηλίκων κατά συρροή.

Την 13:45 ώρα της 31ης Μαΐου 2023 εμφανίστηκε στο ΑΤ Ιαλυσού μια 72χρονη Ελληνίδα και κατέθεσε έγκληση για αρπαγή ανηλίκου από τον 47χρονου.

Ισχυρίστηκε ότι ο 47χρονος τους τελευταίους δύο μήνες κρατά στην οικία του, στην Κρεμαστή, ένα 13χρονο αγόρι κι ένα 8χρονο κορίτσι, για τα οποία δεν έχει κάποιο επίσημο έγγραφο κηδεμονίας, απομακρύνοντάς τα από τους νόμιμους κηδεμόνες τους, κατά παράβαση διάταξης της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου.

Ο 47χρονος αναζητήθηκε και συνελήφθη εντός των ορίων του Αυτοφώρου.

Ενώπιον του Ανακριτή υπέβαλαν μάλιστα δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας η ηλικιωμένη μηνύτρια και ο σύζυγός της, παππούδες των ανήλικων, που είναι παιδιά της κόρης τους που έχει πεθάνει.

Οι παππούδες έχουν διοριστεί προσωρινά ειδικοί επίτροποι των δύο εγγονιών τους, ο μεν πρώτος προκειμένου να επιμελείται και να διοικεί την περιουσία τους και να τα εκπροσωπεί σε κάθε δικαιοπραξία ενώπιον των τραπεζικών ιδρυμάτων και των υγειονομικών υπηρεσιών, η δε δεύτερη προκειμένου να τα εκπροσωπεί σε κάθε δικαιοπραξία σε θέματα σχετικά με το σχολείο.

Στην μήνυσή τους οι παππούδες διατείνονται ότι ο 47χρονος ενδέχεται να είναι ο πατέρας των δύο εγγονιών τους ισχυριζόμενοι ωστόσο ότι ουδέποτε τα αναγνώρισε, καθώς η εκλιπούσα κόρη τους είχε εκφράσει την απόλυτη άρνησή της για τη διαδικασία αυτή, γεγονός που έχει τη σημασία του.

Υποστηρίζουν ότι από το θάνατο της κόρης τους έως και πρόσφατα, διέμεναν όλοι μαζί, συμπεριλαμβανομένου και του 47χρονου, στο σπίτι που μίσθωνε η κόρη τους.

Πλην όμως η συμβίωσή τους ήταν ιδιαίτερα προβληματική, αποκλειστικά διότι ο φερόμενος πατέρας των εγγονιών τους τα έχει απομακρύνει από κοντά τους και τα έχει στρέψει και εναντίον τους.

Ισχυρίζονται μάλιστα ότι περί τα μέσα Μαΐου, τους εκδίωξε από την κατοικία και έκτοτε, δεν έχουν καμία απολύτως επαφή με τα εγγόνια τους ούτε και πληροφόρηση για το πού και με ποιον διαμένουν, και αν παρακολουθούν τα μαθήματά τους στο σχολείο.

Ο ίδιος εξεταζόμενος τόνισε ότι είναι ο βιολογικός πατέρας των παιδιών και δεν μπόρεσε να τα αναγνωρίσει διότι ο πατέρας της συντρόφου του δεν το επέτρεπε και την απειλούσε για να μη γίνει η αναγνώριση των παιδιών.

Ισχυρίζεται πως τα παιδιά διαμένουν στο σπίτι μαζί του τα τελευταία δώδεκα χρόνια και ότι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια διέμενε μαζί τους και η μητέρα της γυναίκας του.

Υποστηρίζει ότι έκανε προσπάθειες να είναι όλοι μαζί αλλά στάθηκε αδύνατον.

