Βόλος: Αυτοκίνητο “μπούκαρε” με ταχύτητα σε λαϊκή αγορά

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ιερέας παραβίασε το stop και χτύπησε μια γυναίκα που ψώνιζε, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πανικός επικράτησε το πρωί σε λαϊκή αγορά του Βόλου, και πιο συγκεκριμένα στην Χιλιαδού, όταν ΙΧ αυτοκίνητο, που το οδηγούσε ιερέας, «μπούκαρε» στο χώρο και παρέσυρε μια γυναίκα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, με τους αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν πως δεν θρηνήσαμε θύματα από…θαύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ιερέας, προσπέρασε το stop, μπήκε με ταχύτητα στο χώρο της λαϊκής και παρέσυρε την άτυχη γυναίκα που έκανε τα ψώνια της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την γυναίκα και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Τροχαία Βόλου.

