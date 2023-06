Κορινθία

Κόρινθος: δελφίνι “έχασε τον δρόμο” του και βγήκε στην παραλία (βίντεο)

Κινητοποίηση τόσο από τους λουόμενος όσο και από το Λιμενικό για την επιστροφή του δελφινιού στα βαθιά.

Στην παραλία Καλάμια της Κορίνθου εντοπίζεται το δελφίνι που έχει χάσει τον προσανατολισμό του.

Παρά τις προσπάθειες των λουόμενων, τόσο στην παραλία Καλάμια, όσο και στην παραλία 5Φ νωρίτερα, να το μεταφέρουν στα βαθιά, αυτό επιστρέφει στα ρηχά.

Στο σημείο βρίσκονται λιμενικοί του λιμεναρχείου Κορίνθου, καθώς και οι ναυαγοσώστες της παραλίας, οι οποίοι προσπαθούν να το απομακρύνουν με ασφάλεια.

