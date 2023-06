Έβρος

Έβρος: δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν σε νησίδα (βίντεο)

Σε συναγρμό οι Αρχές μετά την αύξηση των μεταναστευτικών ροών την τελευταία περίοδο στον Έβρο. Τι αναφέρει η ανακοίνωση από το Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Αύξηση των μεταναστευτικών ροών παρατηρείται στα σύνορα της χώρας με την Τουρκία. Δύο ομάδες μεταναστών βρίσκονται σε νησίδες στον Έβρο με αποτέλεσμα οι αρχές να έχουν τεθεί σε επιφυλακή.

Συναγερμός έχει σημάνει σε στρατό και συνοριοφυλακη στον Εβρο. Απέναντι από το χωριό Μαράσια , σε νησίδα σε τουρκικό έδαφος, βρίσκονται 86 άτομα, ανάμεσά τους πολλά γυναικόπαιδα. Οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν από Μη κυβερνητική οργάνωση για την παρουσία τους, η οποία ζήτησε την διάσωση τους. Βρίσκονται ωστόσο σε νησίδα η οποία δεν ανήκει στην Ελλάδα.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ενημερώθηκαν οι ελληνικές αρχές και το Σάββατο. Από χθες 25 μετανάστες βρίσκονται στην περιοχή της Νέας Βύσσας, αλλά οριακά σε τουρκικό έδαφος.

Τις τελευταίες ημέρες, μετά και την ολοκλήρωση των τουρκικών εκλογών, η αύξηση των μεταναστευτικών ροών είναι ραγδαία. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Πέμπτη μία ομάδα 135 ατόμων πέρασαν παράνομα τα σύνορα και συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στη Νέα Βύσσα.

Οι μετανάστες που εντοπίστηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες, βρίσκονται, σε τουρκικό έδαφος, ωστόσο οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

A group of 80+ Yazidi migrants is stranded on a small island at Marasia river between #Greece and #Turkey for four days and their conditions require immediate intervention. The group appeals to #Greece to admit them.. @GreeceMFA @UNHCRGreece @IOMGREECE pic.twitter.com/hg699DWJ8d — Murad Ismael (@murad_ismael) June 3, 2023

Τις εξελίξεις στον Έβρο σχολίασε με ανακοίνωση και το γραφείο του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

"Οι ελληνικές αρχές προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες ώστε, με σεβασμό στο εθνικό, ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, να αποτραπεί κάθε αντικανονική είσοδος αλλοδαπού στη χώρα.

Τις τελευταίες ημέρες, η χαμηλή στάθμη των υδάτων του ποταμού Έβρου ευνοεί την παράνομη διέλευση μεταναστών, με χρησιμοποίηση νησίδων που εμπίπτουν και στην ελληνική και την τουρκική επικράτεια. Σε μια τέτοια νησίδα, ογδόντα περίπου μετανάστες κατέληξαν στο ελληνικό τμήμα.

A group of #Yazidi migrants got stuck between #Greece and #Turkey border, and they are calling up on the Greek government to assist them.

Below is the video from the migrants explaining their condition#Yazidi_News_English pic.twitter.com/r10XS8sYbm — Yazidi News English (@Yazidinews_En) June 3, 2023

Η ελληνική κυβέρνηση έχει απευθυνθεί στην τουρκική κυβέρνηση, που ορκίστηκε χθες, για τον συντονισμό των συνοριακών αρχών και την αποτροπή παράνομων διελεύσεων."

