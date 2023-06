Μαγνησία

Βόλος: άνδρας αυνανιζόταν μέσα σε λεωφορείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά στα μάτια νεαρής κοπέλας.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε λεωφορείου του Υπεραστικού ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Σούρπη στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 38χρονος αλλοδαπός ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά στα μάτια μιας 26χρονης συνεπιβάτιδάς του.

Αρχικά, ο άνδρας άρχισε να χαϊδεύει το σώμα του πάνω απο το παντελόνι, ενώ στη συνέχεια ξεκούμπωσε το ρούχο του και αυνανίστηκε.

Σοκαρισμένη η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα τον οδηγό του λεωφορείου και την Αστυνομία. Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ περίμεναν το λεωφορείο όταν έφτασε στον σταθμό του Βόλου, όπου και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.

Πηγή: TheNewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν σε νησίδα

Βέλγιο: Σε νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός μετά από ατύχημα με ποδήλατο

Τσαρούχης: Έργο του πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία