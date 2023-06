Κοζάνη

Κοζάνη: κόπηκαν βαγόνια από “τρενάκι” λούνα παρκ (εικόνες)

Πανικός σε πανηγύρι στην Κοζάνη, όταν χάλασε το τρενάκι στο λούνα παρκ που είχε στηθεί.

Αναστάτωση στο κατάμεστο από κόσμο πανηγύρι του Δρεπάνου Κοζάνης, όταν στο χώρο του λούνα παρκ ξαφνικά, χάλασε το “τρενάκι” και κόπηκαν δυο βαγόνια, ενώ το “παιχνίδι” ήταν σε πλήρη λειτουργία.

“Ξαφνικά ακούστηκε μεγάλος κρότος, το τρενάκι σταμάτησε και όλοι τρόμαξαν”, ανέφερε επισκέπτρια του πανηγυριού και μητέρα παιδιών, σημειώνοντας πως “έσπασε ο ιμάντας που ενώνει τα βαγόνια και έμειναν τα δύο βαγόνια στην στροφή και τα άλλα κύλησαν προς τα πίσω…”.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και οι υπεύθυνοι έσπευσαν αμέσως να απεγκλωβίσουν γονείς και παιδιά που επέβαιναν στα δυο βαγόνια, ενώ το “τρενάκι”, φυσικά, σταμάτησε τη λειτουργία του.

