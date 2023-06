Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Άγριος ξυλοδαρμός τουρίστα σε μπαρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι δυο δράστες αναζητούνται από την Αστυνομία.

Καυγάς ξέσπασε γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 5 Ιουνίου, μέσα σε μπαρ στο Ρέθυμνο μεταξύ τριών ανδρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 33χρονος άνδρας με καταγωγή από τη Σουηδία διαπληκτίστηκε έντονα με δύο άτομα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε ο καυγάς παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής ενώ οι δύο δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: Φωτιά σε διαμέρισμα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα ανακοίνωσε την απόκρουση μεγάλης αντεπίθεσης του Κιέβου

Ρατσιστική επίθεση: Αλλοδαπός επιτέθηκε σε διεμφυλική