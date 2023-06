Καβάλα

Καβάλα: Θρίλερ με τον θάνατο της κτηνοτρόφου

Ο σύζυγος και ο αδερφός της 68χρονης στον ΑΝΤ1. Επιμένει σε εγκληματική ενέργεια ο σύζυγος. Τι καταγγέλλει ο αδερφός της. Τι ερευνούν οι Αρχές.

Ρεπορτάζ: Άγγελος Τζέλιος, Σπύρος Λεβειδιώτης

Σίγουρος ότι ο θάνατος της γυναίκας του δεν προήλθε από κριάρι εμφανίζεται ο σύζυγός της μιλώντας στον ΑΝΤ1, επιμένοντας ότι, «200% όχι 99, 200% το κριάρι δεν μπορεί να τη χτυπήσει εδώ στο στήθος να σπάσει εδώ όπως με λένε οι ωμοπλάτες να σπάσει τρία πλευρά».

«Κανένας ψεύτης, κανένας κλέφτης, κανένας ξέρω εγώ. Τι να… Πες μου να σε πω», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο χήρος της 68χρονης από την Καβάλα, που βρέθηκε νεκρή στο μαντρί της.

Οι Αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της δολοφονίας αλλά και του ατυχήματος που προήλθε από χτύπημα αυτού του κριαριού. Για το λόγο αυτό ο ιατροδικαστής έκανε αυτοψία παρουσία αστυνομικών. Πήρε δείγμα DNA από το ζώο.

Τα ρούχα της γυναίκας μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Εκεί ερευνώνται ώστε να εντοπιστεί ίχνη από το ζώο στα υφάσματα.

«Την ώρα που θα σε βρει μπόσικο που λέμε. Εκείνη την ώρα άμα σε χτυπήσει ρε παιδί μου και δεν φυλάγεσαι μπορεί να στην κάνει τη δουλειά. Είναι ζώα γερά, είναι επικίνδυνα», δήλωσε κτηνοτρόφος από το Ποδοχώρι Καβάλας στον ΑΝΤ1.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής όταν η γυναίκα δεν έδωσε σημεία ζωής ο σύζυγός και ο ανιψιός βγήκαν στα κτήματα για να την ψάξουν. Τελικά την εντόπισαν ακουμπισμένη σε μια ελιά, νεκρή.

«Μου είπε να πάρουμε το γραφείο κηδειών. Δεν θα πάρεις αγόρι μου το γραφείο κηδειών, θα πάρεις την αστυνομία. Η Αστυνομία θα μας πει τι να κάνουμε το γραφείο κηδειών να την πάρει να την πάει που;», περιγράφει ο χήρος της γυναίκας.

Ο αδελφός του θύματος λέει ότι η άτυχη γυναίκα ήταν θύμα κακοποίησης από τον σύζυγό της. «Μια ζωή, από τότε που θυμάμαι, αυτό γινόταν. Μου έλεγε εδώ και χρόνια η αδελφή μου ότι την χτυπούσε και της έκανε διάφορα. Είχε περάσει δύσκολα χρόνια η αδελφή μου μαζί του», λέει ο αδερφός της.

Ο χήρος της νεκρής, από την άλλη, λέει: «είχα μια βέργα στα χέρια μου. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Την χτύπησα εδώ λίγο (δείχνει οπίσθια) άμα δεν ήταν η σόμπα θα τη χτύπαγα πιο πολύ. Δεν θέλω να λέω ψέματα, εκείνη την ώρα όμως τη χτύπησα, λίγο η σόμπα σταμάτησε τη βέργα».

Δεν αποκλείεται οι αστυνομικοί να ξαναπάρουν καταθέσεις από άτομα του περιβάλλοντος της γυναίκας.

