Χανιά

Χανιά: ψαροντουφεκάς εντοπίστηκε νεκρός

Η σορός του άτυχου άνδρα, βρέθηκε να επιπλέει στα ανοιχτά, μετά από επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος.

Τραγωδία στην Κρήτη, όταν νεκρός εντοπίστηκε ένας 67χρονος ψαροντουφεκάς.

Ο 67χρονος Έλληνας, κατόπιν της επιχείρησης που στήθηκε από το λιμενικό σώμα, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιωτικό ταχυπλοο. Το σώμα του άτυχου ψαροντουφεκά επέπλεε στην επιφάνεια της θάλασσας και ανεσύρθη από σκάφος, χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στην στεριά για να παραληφθεί από το ΕΚΑΒ.

Νωρίτερα είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με της συμμετοχή ενός περιπολικού σκάφους του λιμενικού και τριών ιδιωτικών που συνέδραμαν, μαζί με παραπλέοντα αλιευτικά.

Υπενθυμίζεται ότι για τον 67χρονο ειδοποίησαν οι φίλοι του, τέσσερις στον αριθμό, με τους οποίους ο άτυχος άνδρας είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα από το πρωί της Δευτέρας, ανοιχτά της Γαυδοπούλας.

Επειδή όμως καθυστερούσε, μετά από κατάδυση που έκανε, ανησύχησαν και αφού πρώτα έψαξαν οι ίδιοι, ενημέρωσαν το λιμενικό ώστε να γίνουν πιο εκτεταμένες έρευνες, με αποτέλεσμα αυτών να βρεθεί νεκρός, γύρω στις 8.30 το βράδυ της Δευτέρας.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει περισσότερο φως στις συνθήκες του συμβάντος.

Πηγή: flashnews.gr

