Αργολίδα

Ναύπλιο - Ασέλγεια: Ελεύθερος με όρους ο ιερέας που έστειλε χυδαία βίντεο σε ανήλικο

Ορίστηκε δικάσιμος για τον ιερέα. Τι υποστήριξε ο ίδιος. Παρούσα η μητέρα του παιδιού.

Ελεύθερος αφέθηκε ο 40χρονος Αρχιμανδρίτης ο οποίος φέρεται να έστειλε χυδαίο βίντεο σε 12χρονο. Ο Αρχιμανδρίτης είχε συλληφθεί με τη διαδικασία του αυτόφωρου και σήμερα προσήχθη στα δικαστήρια.

Στην αίθουσα του τριμελούς πλημμελειοδικείου του Ναυπλίου βρέθηκε απέναντι από τον κατηγορούμενο ιερέα βρέθηκε η μητέρα του παιδιού.

Ο Αρχιμανδρίτης ισχυρίστηκε ότι τόσο το οπτικό όσο και το ηχητικό υλικό που έφτασαν στα social media του παιδιού, δεν προορίζονταν για τον 12χρονο αλλά για ενήλικο άνδρα.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του ιερέα ζήτησε αναβολή, προκειμένου να γίνει έλεγχος από τις 24 Μαΐου έως και τις 4 Ιουνίου που συνελήφθη ο πελάτης του για να διαπιστωθεί εάν έχουν σταλεί παρόμοια βίντεο και σε άλλους ανήλικους.

Η έδρα του δικαστηρίου συνεδρίασε και αποφάσισε ο κατηγορούμενος να αφεθεί προσωρινά ελεύθερος μέχρι τη δική, η οποία ορίστηκε για τις 16 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες στον Αρχιμανδρίτη απαγορεύτηκε να πλησιάζει τον ανήλικο σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων αλλά και να επικοινωνεί μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι Αρχές θα ερευνήσουν τώρα και το εάν ο ιερέας έχει στείλει ερωτικά βίντεο και σε άλλους ανηλίκους.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

