Ηλεία: Αθλητικός παράγοντας κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η καταγγελία που έγινε κατά του αθλητικού παράγοντα.

Στα χέρια των αξιωματικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου βρίσκεται πλέον η καταγγελία που έγινε πριν από λίγες ημέρες σε αστυνομικό τμήμα μεγάλου δήμου της Ηλείας και αφορά σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της ανήλικης κοπέλας, η οποία δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη, πέρασε την πόρτα του τμήματος και κατήγγειλε παράγοντα ομάδας στην οποία αγωνίζεται η κόρη του, σε ομαδικό άθλημα, για άσεμνες πράξεις σε βάρος της.

Ο πατέρας της νεαρής αθλήτριας υπέβαλε μήνυση σε βάρος του παράγοντα του αθλητισμού, για ασελγείς πράξεις στην κόρη του, οι οποίες, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, φέρεται πως τελέστηκαν σε χωριό μεγάλου δήμου της Ηλείας.

Αναφορικά με τα καταγγελλόμενα περιστατικά, αυτά φέρεται να τελέστηκαν πριν από περίπου ένα μήνα, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων της ομάδας αλλά και εκτός αυτών, με την νεαρή αθλήτρια να υποστηρίζει πως ο αθλητικός παράγοντας τη θώπευσε στο σώμα της, παρά τη θέλησή της.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισαν να ξετυλίγουν οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος οι οποίοι πραγματοποίησαν όλες τις απαιτούμενες προανακριτικές ενέργειες, λαμβάνοντας καταθέσεις τόσο από την ανήλικη αθλήτρια και τους γονείς της, όσο και από τον άνδρα τον οποίο αφορά η συγκεκριμένη καταγγελία.

Στη συνέχεια, το προανακριτικό υλικό παραδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας ο οποίος ακολούθως, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης μεταβιβάζοντας τη δικογραφία που σχηματίστηκε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πύργου, οι οποίοι καλούνται πλέον να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν, προκειμένου να στοιχειοθετηθούν τα διερευνώμενα κακουργήματα σε βάθος και με τη δέουσα λεπτότητα που αρμόζει σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν για καταθέσεις από τις διωκτικές αρχές όλες οι συναθλήτριες της ανήλικης καταγγέλλουσας.

