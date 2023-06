Έβρος

Σουφλί: Τούρκοι πυροβόλησαν και τραυμάτησαν νεαρό που πέρασε τα σύνορα

Τι υποστηρίζει ο νεαρός για τους πυροβολισμούς που δέχτηκε. Μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση

-

(εικόνα αρχείου)



Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή του Σουφλίου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί νεαρός μετανάστης Μαροκινής καταγωγής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου όπου χειρουργείται αυτή την ώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και όπως ο ίδιος ο Μαροκινός δήλωσε, δέχθηκε πυροβολισμούς από Τούρκους στρατοχωροφύλακες όταν προσπάθησε να περάσει από την τουρκική όχθη του ποταμού Έβρου στην ελληνική, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην κοιλιά. Έφτασε όμως στο ελληνικό έδαφος και οι Συνοριοφύλακες τον μετέφεραν επειγόντως στο Νσοκομείο Διδυμοτείχου όπου οι γιατροί τον έβαλαν αμεσως στο χειρουργείο γιατί είχε αιμορραγία.

Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Είναι άγνωστο αν ο νεαρός Μαροκινός ήταν μόνος του η υπήρχαν και άλλοι μετανάστες μαζί του και προσπάθησαν να περασουν.

πηγή: Evros-news.gr

